Kaçak ete 4 ay hapis

Devrim DEMİR

Beyarmudu köyünde, 2017 yılı 25 Mayıs tarihinde geçiş kapısındaki görevlileri yanıltarak Pile köyüne geçen ve Kıbrıs’ın güneyinden temin ettiği 380 kilo kemiksiz sığı etini aynı tarihte yasal olmayan yollardan Kıbrıs’ın kuzeyine geçiren Erhan Akbaşak aleyhindeki dava dün Askeri Mahkemede görüşülerek karara bağlandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye getirdiği 380 kilo kemiksiz sığır etini 5 bin 700 TL karşılığında sattığını itiraf eden Akbaşak, suçlu bulundu.

Yargıç Temay Sağer, huzurunda görüşülen davada Akbaşak’ın suçu aynı gün iki kez işlemesini kararda ağırlaştırıcı olarak değerlendirdiklerine vurgu yaptı.

Teminat’la 2 yıldır serbestti

Kararı okuyan Temay Sağer, suçun 2017 yılı Mayıs ayında Beyarmudu köyünde işlendiğini anımsattı.

Sağer, sanık Erhan Akbaşak’ın Beyarmudu köyünde yaşadığını ve belediye işçisi olduğunu sanığın Geçitkale-Akova anayolunda trafik kontrolü sırasında tespit edilerek yakalandığını söyledi.

380 kilo kemiksiz sığır etini, yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın kuzeyine geçiren sanık Akbaşak’ın etleri 5 bin 700 TL karşılığında sattığını itiraf ederek yargılanıncaya kadar teminatla serbest kaldığını kaydetti.

Sağer: Maddi menfaat için yetkili kişileri yanılttı

Yargıç Temay Sağer, dava konusu suçları sanığın planlı bir şekilde işlediğini et kaçakçılığını maddi bir menfaat sağlamak için yapmasının kararda etkili olduğunu belirtti.

Akbaşak’ın yaygın suçlar arasında olan ‘ askeri bölgeyi ihlal’ ve ‘et kaçakçılığı ‘ suçlarını maddi menfaat sağlamak için yetkili kişileri yanılttığını kaydeden Sağer, sanığın izinli olarak girdiği bölgeden yasa dışı çıkış yaptığını ifade etti.

Sağer, kararında sanığın bu suçları bilinçli işlediğine bulgu yaptıklarını kaydederek 4 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.