Joker filmi hasılat rekoru kırıyor

Sinema dünyasının merakla beklediği anti kahraman filmi Joker, gösterime girdiği hafta sonu 93.5 milyon dolar (530 milyon TL) gelir elde ederek ekim ayında tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği ve ona Robert De Niro'nun eşlik ettiği yapım ilk gün dünya çapında 24.6 milyon dolarlık hasılat elde ederek perşembe günü açılış rekorunu kırmıştı.

Bundan önceki rekor 2018 Ekim'inde gösterime giren Venom: Zehirli Öfke filmine aitti. Sony'nin süper kahraman filmi Venom ilk gün 10 milyon dolarlık gişe elde ederken, hafta sonu ise 80 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.

ABD'DE JOKER İÇİN GÜVENLIK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yönetmenliğini Hangover'dan tanıdığımız Todd Phillips'in üstlendiği Joker'ın olay örgüsünde 'zihinsel sorunları olan bir suikastçi'nin olması ve daha önce 'Batman, The Dark Knight Rises'ın gösteriminde yaşanan silahlı saldırı sebebiyle filmin şiddeti tetikleyebileceği endişesi yaşanmıştı. Konuyla ilgili önlemini alan Los Angeles ve New York polisi sinema salonlarındaki denetimlerini artırırken, filme maske ya da makyajla girmek yasaklandı.

ABD'nin Colorado eyaletinin Aurora şehrinde 2012'de gösterime giren "Batman, The Dark Knight Rises" filminin gösteriminde meydana gelen silahlı saldırıda 12 kişi ölmüş ve 70 kişi de yaralanmıştı. Joker filminin aradan 7 sene sonra gösterime girmesi bu saldırıda yakınlarını kaybeden aileler tarafından da eleştirilmişti. Joker, bu sebeple Aurora'daki sinema salonlarında gösterime girmedi.

Alışılmadık bir portre ve süper kahraman filmi olan Joker, eylül ayında düzenlenen Venedik Film Festivali'nde 'en iyi film' ödülünü alarak Altın Aslan heykelciği kazanmış ve sinema eleştirmenlerini şaşırtmıştı.