İstihdamın %80’i hizmet sektöründe

Kıbrıs Cumhuriyeti’inde 2017’de, Avrupa Birliği’ndeki (AB) %74’lük oranla karşılaştırıldığında 2017’de toplam istihdamın %80’i hizmetlerde oldu.

Eurostat tarafından cuma günü yayımlanan verilere göre, AB içinde 2000’de toplam istihdam %66 olarak gerçekleşti.

Aynı veriler, sanayide istihdamın 2000’de %26; 2017’de %22 düştüğünü, tarımda da %8’den % 4’e düştü.

Üye ülkeler arasında 2017’de tarım istihdamında toplam istihdam olarak en yüksek oran Romanya’da %24, Bulgaristan’da %19, Yunanistan’da %11 ve Polonya’da %10 olarak hesaplandı. Sanayi istihdamında da en yüksek oranlar %36 ile Çek Cumhuriyeti’nde, %31 ile Slovakya ve Polonya’da ve %30’la Romanya’da oldu.