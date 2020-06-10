İŞTE 2 BUÇUK SAYFALIK RAPOR

Sağlık Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu, Covid-19 Verileri Geçici Raporu, Kıbrıs’ın kuzeyinde 10 Mart’tan bu yana görülen salgına ilişkin ‘verileri’ içeriyor.

Sağlık Müsteşarı Ali Çaygür imzalı rapor, salgının görüldüğü diğer ülkelerle hiçbir kıyaslama verisi ve istatistiki içermezken, detay da vermiyor.

Cumhurbaşkanı ‘Olması gereken niyetlik ve ciddiyette değil’ demişti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, günlerce Covid-19 raporunu talep ettiğini, sonrasında ise kendisine iki buçuk sayfalık bir yazı iletildiğini açıklamış, raporun gereken nitelik ve ciddiyette olmadığını söylemişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, geçtiğimiz hafta Meclis Kürsüsü’nden yaptığı açıklamada ‘kitapçık’ şeklinde hazırlanacak raporu Cumhurbaşkanlığı’na en kısa sürede sunacaklarını ifade etmişti.

Rapor’da dikkat çeken bazı veriler şöyle:

8 bin 500 PCR yapıldı…

Raporda, toplamda 8 Bin 500 PCR testi, 25 Bin hızlı test yapıldığı açıklandı.

Rapora göre, 108 hastanın 62’sinin kadın, 46’sının ise erkek olduğu açıklanırken, bir kişinin hamile olduğu belirtildi.

%42 asemptomatik

Hastaların %42’sinin semptom belirtmediği de raporda dikkat çeken tespitler arasında.

Oteller haricinde en çok Karpaz’da görüldü

Hastaların %35’inin otellerde tespit edildiği belirtilirken, en çok vakanın %18’le Karpaz’da görüldüğü belirtildi. Vakaların %15,7’si Lefkoşa/Göyeli bölgesinde, %14,8’i ise Lapta/Alsancak bölgesinde saptandı. Rapora göre, hastaların %3,7’si Gine, %4,6’sı Beyarmudu, %4,6’sı Mağusa’da tespit edildi. En az vaka görülen bölgeler ise, %1 ile İskele, %0,9’la Lefke oldu.

Günde 300 PCR testi kapasitesi

Salgın sürecinde test kapasitesinin arttırıldığı belirtilen raporda, 13 Bin 500 PCT testi alındığını, ancak genetik laboratuvarın katkısıyla sayısının ikiye katlandığı açıklandı. Günde 300 PCR testi yapacak kapasiteye sahip olunduğu yazıldı.

Ventilatör sayısı 37’den 78’e çıktı…

Raporda, yoğun bakım ventilatör sayısının 37’den 78’e çıkarıldığı, 50 yeni monitör alındığı ve 40 yoğun bakım odası oluşturulduğu kaydedildi.