İstanbul ve Ankara’dan charter uçuş duyurusu
Akgünler Turizm seyahat acentesi, İstanbul ve Ankara’dan, Ercan Havaalanı’na charter uçuş seferlerini duyurdu
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Akgünler Turizm seyahat acentesi, İstanbul ve Ankara’dan, Ercan Havaalanı’na charter uçuş seferlerini duyurdu.
Yapılan duyuruda 1 Nisan’da 12:30’da İstanbul’dan Ercan’a uçuş olacağı bildirildi.
4 Nisan’da ise 13:00’da Ankara’dan Ercan’a uçuş olduğu açıklandı.
Biletlerin tatilsitesi.com adresi üzerinden kartla alınabileceği belirtilirken, çağrı merkezi üzerinden de alınabileceği dile getirildi.
Charter uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı’ndan Ercan’a yapılacak.
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