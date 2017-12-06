İskele'de yol çöktü!

İskele-Ünimar Çemberi ile İskele Granel Çemberi arasında kalan yoldaki su hattında bugün meydana gelen patlama sonucunda yolda çökme oldu. Meydana gelen çökme sonrasında yol trafiğe kapatıldı. Polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada, su hattı değişim süresince, araç sürücülerinin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerektiği söylendi.