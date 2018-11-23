İskele'de polistn sıkı denetim

İskele Polis Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü iş birliği ile önceki akşam İskele’de asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, ilk kez Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyon 19:00 ile 01:00 saatleri arasında gerçekleşti. Operasyon kapsamında İskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ve inşaat şantiyeleri kontrol edildi. İskele Polis Müdürü Ahmet Beşerler de gece boyunca operasyon noktalarını ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı.

3 kişi tutuklandı, 42 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı…

İskele Polis Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile yapılan kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve kumarhane içerisinde bulunmaları yasak olan 5 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekipleri tarafından araçlarda yapılan kontrollerde ise bir araçta tecavüzi alet olan ahşap sopa bulunarak emare alındı ve araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. 2 kişi ise alkollü araç sürmekten dolayı tutuklandı. Ayrıca inşaat şantiyelerinde yapılan denetimler sonucu 1 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen kişi tutuklandı.

17 bin 295 TL para cezası kesildi, 8 araç trafikten men edildi…

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ise 329 araç kontrol edildi. Trafikte suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 kişi alkollü araç kullanmak suçundan dolayı tutuklandı. Yine trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edildi. Operasyon sonucunda ise trafik suçlarından dolayı sürücülere toplam 17 bin 295 TL para cezası kesildi.