İskele'de asayiş ve trafik denetimi

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde dün akşam 20.00 - 24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi ve 2 kumarhane işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 287 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 83 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi ve 3 araç trafikten men edildi.