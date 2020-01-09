İşbul web portalı devrede

Çalışma Bakanlığı “İşbul” web portalını Lefkoşa’da tanıttı.



İş ve işçi arayanları www.isbul.gov.ct.tr adresinde buluşturmayı hedefleyen projenin tanıtım toplantısına iş dünyası da yoğun katılım gösterdi.



Başbakan, bakanlar, vekiller, Büyükelçi ve gazeteciler önünde yapılan sunumda ülkedeki “işsizlik” sorununa dikkat çekildi.



İş gücü piyasasında yaşanan istihdam sorununu anlatan Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, işsizliği önleyici tedbirler almanın sorumlulukları arasında olduğunu söyledi.



Ülkede genç işsizlik oranının % 22 olduğunu belirten Sucuoğlu, bu oranın yüksekliğinin altını çizdi.



2010’da sosyal sigortalı sayısının 39 bin 622 olduğunu, bu rakamın günümüzde 66 bin 525’e çıktığını anlatan Bakan, yabancı işçideki değişime de dikkat çekti.



Son bir yılda Türkiye’den gelen işçi sayısında ciddi düşüş olduğunu belirten bakan, diğer ülkelerden gelen işçilerin ise 5 kat arttığını vurguladı.



İŞBUL web sitesinin tanıtım toplantısında Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Başbakan Ersin Tatar da konuşma yaptı.



Büyükelçi Başçeri, ciddi bir istihdam eylem planına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.





Başbakan: Sorun işsizlik değil iş beğenmemek



Başbakan Ersin Tatar da ülkedeki en önemli sorununun “işsizlik” değil “iş beğenme” olduğunu iddia etti.



KKTC’nin “geçiş dönemi”nde olduğunu söyleyen Tatar, ülkeye yatırım ve istihdamın devam etmesi gerektiğini söyledi, bankalara “faizleri düşürün” çağrısını yineledi.