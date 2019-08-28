“İngiliz kadın tecavüzü 'uydurduğu' suçlamasını reddetti”

Kıbrıs’ın güneyinde temmuz ayında önce 12 İsraillinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen, daha sonra başvurusunu geri çeken İngiliz genç kız, iftira suçuyla çıkartıldığı mahkemede, başından geçenleri uydurduğu yolundaki şikayeti reddetti.

Mahkeme, yalan beyan ve iftira suçlamasıyla gözaltına alınan genç kızın, bugünkü duruşmasında kefalet karşılığı serbest bırakılmasına ve davanın 2 Ekim’de görülmesine karar verdi.

Savcının, İngiliz kız hakkında yalan beyan ve iftira suçlamasıyla 1 bir yıla kadar hapis veya para cezası talep etmesi bekleniyor.

Avukat: Baskı ve tehdit üzerine daha önce suçlamaları geri çekti

Genç kızın avukatı ise basına yaptığı açıklamada, müvekkilin daha önce baskı ve tehdit üzerine suçlamaları geri çektiğini söyledi.

Güney’de bir otelde toplu tecavüz suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 İsrail vatandaşı, genç kızın daha sonra açıklamalarının ardından serbest bırakılmıştı.

Güneyi geçen yıl 1 milyon 320 bin İngiliz turist ziyaret etti. Adayı en çok ziyaret eden ülkelerin başında İngiltere geliyor.