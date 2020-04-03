İncirli: “Huzurevleri ve çocuk yuvalarına dikkat”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sılar Usar İncirli ülkemizde bulunan huzurevleri ve çocuk yuvaları hakkında açıklama yaptı.

İncirli, “Hükümet derhal huzurevi ve çocuk yuvası çalışanlarının maaş kesintisinden vazgeçmeli, ayrıca çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumak için gerekli önlemleri almalıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Dünyanın her yerinde yeni korona virüs salgını devam ederken, ülkeler hastalığa yakalandıkları zaman ölüm oranı en yüksek olan ileri yaş kişileri ve kronik hastalığı bulunanları korumak için özel bir çaba harcamaktadır. Buna rağmen Avrupa’dan huzurevleri ile ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Ülkemizde ise halihazırda yaşlı bakımevlerimizin yetersiz olduğu, bugüne kadar sosyal devlet anlayışı çerçevesinde huzurevlerimizin sayısını artıramadığımız, gerekli yatırımları yapamadığımız bir gerçektir. Lapta Huzurevimizde 35-40 yaşlı yurttaşımız yaşamaktadır. Yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz hizmet veren huzurevi çalışanlarının özellikle Lapta-Alsancak bölgesindeki yerel bulaş varlığından sonra, ek insan iş gücü ve bulaşı önlemek için kişisel koruyucu ekipmanlara daha çok ihtiyaçları vardır. İçinden geçtiğimiz yeni korona virüs salgın günlerinde eksiklikleri tamamlamak için çalışacağımız yerde hükümet büyük özveri ile görevlerinin başında olan 5 huzurevi çalışanının maaşlarından kesinti yaptı. Huzurevi çalışanlarının çalışmadıkları takdirde en kıymetlilerimizden olan yaşlılarımızın yaşayacakları olumsuzlukları hiçbirimiz düşünmek bile istemeyiz. En zor şartlarda hizmetleri sürdüren huzurevi çalışanlarının maaşlarının kesilmiş olması kabul edilemez. Huzurevi gibi kırılgan, en hassas ve özenli olunması gereken bir yerde böyle davranış gösteren bir devlet bu utancı üzerinden atamaz.

Diğer bir hassas ve özenli olunması gereken kırılgan yer çocuk yuvamızdır. Devletin koruması altında olan 40 kadar çocuğumuzun olduğu Çağlayan Çocuk Yuvası. Yine kesintisiz, şefkatli bir hizmet sürdüren 4 çalışanın maaşından kesinti yapılmış olması kabul edilemez.

Huzurevleri, çocuk yuvaları kritik, en kırılganlarımızın en ihtiyaçlılarımızın olduğu, hepimizin adına sürdürülen hizmetlerin verildiği kurumlardır. Yaşlılarımıza ve çocuklarımıza verilen hizmetlerden vazgeçemeyiz.

Hükümet derhal huzurevi ve çocuk yuvası çalışanlarının maaş kesintisinden vazgeçmeli, ayrıca çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumak için gerekli önlemleri almalıdır.”