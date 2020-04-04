İlk KKTC vatandaşı vakalar taburcu
Sağlık Bakanı Ali Pilli, corona virüse yakalanan ilk 2 KKTC vatandaşının taburcu olduğunu duyurdu.
A+A-
Sağlık Bakanı Ali Pilli, corona virüse yakalanan ilk 2 KKTC vatandaşının taburcu olduğunu duyurdu.
Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Dr. Zafer Erdoğmuş ise ilk pozitif KKTC vatandaşı olan hastanın taburcu edildiğini duyurmuştu.
Sosyal medyadan kısa bir paylaşım yapan Erdoğmuş, “Darısı durumları hergün daha iyiye giden hastalarımızın başına.. Gururluyuz” dedi.
Erdoğmuş'un açıklamasının ardından, Bakan Pilli de ilk 2 KKTC vatandaşı pozitif vakanın iyileşerek taburcu olduğunu duyurdu.
Bu haber toplam 3079 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler