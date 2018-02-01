İhtiyaçlı aileye yardım eli

YENİDÜZEN tarafından, dün gündeme getirilen ve yardıma muhtaç bir ailenin durumunu ele alan haber ses getirdi. Dün ön sayfadan YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı geçim derdindeki, yardıma muhtaç aileye yardım eli uzandı.

Birçok hayırsever, dernek, vakıflar idaresi ve gönüllüler ailenin imdadına yetişti. Konu ile ilgili Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nden yapılan açıklamada ise özetle şu ifadelere yer verildi: Çocukları zatüre olan ailemiz haberini duyan Vakıf idaresi Genel Müdürü İbrahim Benter kolilerce süt ve bez itimat ile göndermiştir. Her konuda duyarlı olan müdürümüze sonsuz teşekkürler. Engelliler Derneği Başkanı Ömer Suay, mama, bez ve gıda yardımı yapmıştır. Biz de çocukların ilaçlarını, gıdalarını, mamalarını ve buhar makinelerini teslim ettik. Haber yaparak dostlarımıza ulaşmamıza destek veren Fehime Alasya hanıma teşekkür ederim