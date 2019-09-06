‘Hem ithal, hem ticaret’!

Uyuşturucu madde ithal edip başkasına verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı E.S bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı E.S’nin 13 Ağustos ile 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da 75 adet MDMA ithal ve tasarrufu, 30 gram metanfetamine ithal ve tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27 Ağustos’ta H.D’nin tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerden toplam 40 adet MDMA’yi zanlıdan aldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 25 gram metanfetamine ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.