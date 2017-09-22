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Heidi’nin resimleri  sanatseverler ile buluştu   

Heidi’nin resimleri  sanatseverler ile buluştu   

Onsekiz senelik birikimini sundu  

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Heidi Trautmann’ın 18 senelik birikimini içeren yaklaşık  230 yapıtı sanatseverlerle buluştu. Desen ve Kolaj çalışmalarından oluşan serginin açılışı  20 Eylül 2017 Çarşamba akşamı saat 19,00’da  İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda  açıldı. Sergi sahibi Heidi Trauthman ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı’nın konuşmaları ardından sergi ziyarete açıldı.  Birçok sanatseverlerle buluşan sergi   Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM), Akdeniz Avrupa  Sanat Derneği (EMAA) tarafından  düzenlendi. Sergi, İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda 30 Eylül’e kadar mesai saatleri içerisinde izlenebilecek.

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