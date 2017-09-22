Onsekiz senelik birikimini sundu  

Heidi Trautmann’ın 18 senelik birikimini içeren yaklaşık 230 yapıtı sanatseverlerle buluştu. Desen ve Kolaj çalışmalarından oluşan serginin açılışı 20 Eylül 2017 Çarşamba akşamı saat 19,00’da İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi sahibi Heidi Trauthman ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM) Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı’nın konuşmaları ardından sergi ziyarete açıldı. Birçok sanatseverlerle buluşan sergi Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ – KAM), Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından düzenlendi. Sergi, İsmet V. Güney Sergi Salonu’nda 30 Eylül’e kadar mesai saatleri içerisinde izlenebilecek.