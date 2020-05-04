Kıbrıs’ta COVİD- 19’a bağlı bir buçuk ayı aşkın süredir devam eden ‘kapanma’, bugün kısmen sona eriyor…

Kıbrıs’ın kuzeyinde, turizm sektörü, eğlence mekanları, barlar, sinemalar, kuaför ve berberler, düğün salonları, gece kulüpleri, bahis salonları, casinolar haricinde birçok sektör bugün açılıyor.

Kıbrıs’ın güneyinde de bugün itibariyle, şantiyeler, AVM’ler hariç mağazalar, pazarlar, kamu sektörü, araba yıkamacılar, küçük işletmeler ve mahkemeler açılacak.

KUZEY



1 ‘Şehirler Arası Seyahat Sınırlaması’ ve ‘Kısmi Sokağa Çıkma’ yasağı Pazar günleri dışında kalkıyor, sokağa çıkarken maske takmak zorunlu olacak.

2 Saat 21.00'den 06.00’ya kadar uygulanan "Gece (Tam) Sokağa Çıkma Yasağı" 15 Mayıs’a kadar devam edece

3 Restoran, pastane, cafe, büfeler “çalışanlarına test yaptırmak şartıyla” 11 Mayıs’tan itibaren paket servis hizmetine başlayacak.

4 Turizm sektörü, eğlence mekanları, berber, kuaförler ve eğitim kurumları dışında tüm sektörler bugün açılıyor, tüm işletmeler en geç 20.00’ye kadar açık kalabilecek.

5 Kamuda yalnızca gerekli görülen yerlerde 15 Mayıs'a kadar rotasyon usulünde ve belli koşullarda çalışma başlayacak.

6 Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerler 15 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

GÜNEY



1 SMS ile başvuru yöntemiyle günde bir kez verilen sokağa çıkma izni günde 3'e çıkartılıyor. Açık alanlarda, kaldırımlarda, parklarda, iki kişiyi aşmayacak şekilde bireysel egzersizler (yürüyüş, denizde yüzme, bisiklet v.b) 1 Haziran itibarıyla serbest bırakılıyor.

2 Akşam saat 22.00’den sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

3 21 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma ile ilgili istisnasız bütün kısıtlamalar kaldırılacak

4 AVM'ler ve ticaret merkezleri haricindeki bütün perakende işletmeler, sağlık ve güvenlik protokollerine uymak koşuluyla yeniden açılıyor.

5 Kamu açılıyor, memurlar işlerine dönüyor, ancak 15 yaşından küçük çocuğu olanlar işe gitmek zorunda olmayacak.

6 Devlet ve özel okulların son sınıf öğrencileri 11 Mayıs'ta ders başı yapacak. Eğitimin diğer bölümleri yeniden açılana kadar uzaktan eğitim uygulaması devam edecek.



15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri

"Restorantlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri, spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri (belediyelerinkiler dahil), kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, piknik alanları."

Kıbrıs’ın kuzeyinde, turizm sektörü, eğlence mekanları, barlar, sinemalar, kuaför ve berberler, düğün salonları, gece kulüpleri, bahis salonları, casinolar haricinde birçok sektör bugün açılıyor.

Açılan sektörler geçtiğimiz gün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından duyurulmuş, gıdadan eşya mağazalarına, ofislerden giyim mağazalarına onlarca farklı sektör listelenmişti.

Kıbrıs’ın güneyinde de bugün itibariyle, şantiyeler, AVM’ler hariç mağazalar, pazarlar, kamu sektörü, araba yıkamacılar, küçük işletmeler ve mahkemeler açılacak.

Bunların yanı sıra, güneyde akşam 10’dan sabah 6’ya sokağa çıkma yasağı devam ederken, kuzeyde ise akşam 9’dan sabah 6’ya olan sokağa çıkma yasağı sadece uygulanacak. Pazar günleri uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağında sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.

Kıbrıslı Rumlar günde en fazla üç kez dışarıya çıkabilecekken, kuzeyde böyle bir uygulama yürürlükte değil.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, şehirlerarası seyahat sınırlandırılması ise kaldırıldı.

Kuzeyde restoran, pastane, kafe, büfeler 15 Mayıs’a kadar kapalı olacak. Ancak kendi çalışanlarına test yaptırmak şartıyla 11 Mayıs’tan itibaren paket servis başlayacak.

Güneyde toplu taşıma bugün itibariyle başlayacak, ancak araçlar kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecek. Kuzeyde ise toplu taşımacılar iş hayatına henüz dönemeyecek.

Kıbrıs’ın güneyinde bugün itibariyle 25 Bin civarı işletme açık olacak.

Kıbrıs’ta bugünden itibaren eczaneler normal çalışma saatlerine geri dönecek, bankaların çalışma saatleri de normale dönecek. Bu arada, maske takma zorunluluğu devam edecek.



Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulacak…



Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerler kapalı kalmaya devam edecek. Turizm, konaklama, casino, eğlence yerleri kapalı olacak.

Müşteri kaydı, dezenfektan, maske, sosyal mesafe kuralı gibi kriterler olacak.

Kurallara uymayan işletmeler kapatılacak. Uymayanlara para veya kapatma cezası verilecek.

Kuzeyde 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri

"Restorantlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri, spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri (belediyelerinkiler dahil), kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, piknik alanları. Ayrıca okul, kreş, dershane, etüt merkezleri…

Güneyde de kısıtlamalar kalkıyor

Kamu açılıyor, memurlar işlerine dönüyor, ancak 15 yaşından küçük çocuğu olanlar işe gitmek zorunda olmayacak.

21 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma ile ilgili istisnasız bütün kısıtlamalar kaldırılacak.

Birinci aşamada, çok sıkı güvenlik önlemleri ve diğer önlem kuralları uygulanmak koşuluyla kaldırılacak olan kısıtlamalar şunlar:

- İnşaat sektörü ve bütün ilgili/yan sektörlerdeki kısıtlamalar kaldırılıyor.

- AVM'ler ve ticaret merkezleri haricindeki bütün perakende işletmeler, sağlık ve güvenlik protokollerine uymak koşuluyla yeniden açılıyor

- Tüm açık pazarlar, halk pazarları açılıyor

- Tüm turizm ve seyahat acenteleri yeniden açılıyor

- Bugünden itibaren Kamu sektörünün tamamı açılıyor, bütün memurlar ve çalışanlar işbaşı yapıyor. İşe başlama ve paydos saatleri yetkili bakanlar tarafından belirlenecek. Bakmakla mükellef olduğu 15 yaş altında çocuğu olduğu olanlar, okullar yeniden açılana kadar işyerine gitmek zorunda olmayacak, uzaktan çalışma metoduyla çalışacak.

Hassas grupta olup işyerine gitmelerine müsaade edilmeyecek çalışanlar da yine uzaktan çalışma metoduyla görev yapacak. Kamu personelinin yeniden işe başlamasıyla birlikte mahkemelerin de yeniden açılması, Yüksek Mahkeme tarafından alınacak kararlar uyarınca mümkün olacak.

Devlet hastaneleri ve Özel hastanelerin işleyişinin normalleştirilmesi çerçevesinde bugün itibarıyla kısıtlamalar kısmen, daha sonra da tamamen kaldırılacak ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre diş hekimleri/klinikleri tamamen çalışmaya başlayacak.

Bireysel özgürlüklere getirilen kısıtlamayıcı önlemlerin de şu şekilde kaldırılması kararlaştırıldı:

SMS ile başvuru yöntemiyle günde bir kez verilen sokağa çıkma izni günde 3'e çıkartılıyor. Gece sokağa çıkış yasağı 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

Kilise, cami ve diğer ibadet yerlerinde ibadete bugünden itibaren, bir mekanda aynı anda en fazla 10 kişi olması şartıyla yeniden açılıyor. Nikah, vaftiz ve cenazelerle ilgili kararnamelerin yürürlüğü devam ediyor.

Bugünden itibaren "Kıbrıs Olimpiyat Komitesi" listesinde bulunan sporcuların açık spor tesislerini kullanmalarına, 18 Mayıs'tan itibaren de açık alanda olmak şartıyla takım antrenmanlarına izin verilecek. Hem bireysel hem takım sporcularının soyunma odaları, spor salonları ve diğer kapalı alanları kullanmalarına izin verilmeyecek.



