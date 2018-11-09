Dila ŞİMŞEK

Kırk yaşındaki Kurtuluş Tatar, on sekiz senedir Kıbrıs’ta yaşıyor. Önceden fırıncılık yapmış, şu anda ise on senedir aynı restoranda kuryelik yapıyor. Döviz kurlarının yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediğini düşünen Tatar, ev kirası ve market alışverişi fiyatlarının çok yükseldiğini dile getiriyor. “Her şeye zam geldi, hayat artık çok pahalı. Market ürünlerine çok fazla zam geldi” diye ekleyen Tatar, bu durumun ancak döviz kurunun düşmesiyle, dolayısıyla siyasetle değişebileceği görüşünde. Tatar aynı zamanda, özel sektördeki işlerin sosyal güvence kapsamında yeterli olanak sağlamadığını ve bunun da hayatını zorlaştırdığını anlatıyor.