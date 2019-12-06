Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7-13 Aralık arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı ve az bulutlu, pazar parçalı zamanla çok bulutlu, pazartesi parçalı çok bulutlu ve sağanak zamanla az bulutlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak, perşembe parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak, cuma parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.