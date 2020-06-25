Haspolat’ta bir işyerinde yangın

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde dün akşam meydana gelen yangında, 2 adet televizyon ve 4 metre tezgah yandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada 24 Haziran 2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Haspolat'ta faaliyet gösteren “Vestel” isimli iş yerinin tamirhanesi içerisinde, muhtemelen priz üzerinde takılı bulunan uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu yangının meydana geldiği belirtildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, tamirhane içerisinde bulunan iki adet televizyon tamamen, 4 metre tezgahın ise kısmen yandığı aktardıldı. Polisin yangın ile ilgili soruşturması sürüyor.