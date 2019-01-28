Harmancı: “Üç günde 15,820 atık toplandı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “çöpe değil geri dönüşüme” kampanyası kapsamında üç günde toplam 15 bin 820 atık toplandığını açıkladı.

Harmancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Çöpe değil geri dönüşüme kampanyamızla sadece 3 günde 13,300 (on üç bin üç yüz) şişe plastik, 2520 (iki bin beş yüz yirmi) adet teneke kutu toplanmıştır. Müthiş bir ilgi, doğru projeleri insanlarımız sahipleniyor ve ilgi gösteriyor. 3 günde toplam 15,820 atık sayenizde geri dönüşüme gidecek. Harikasınız, teşekkürler...”