Hamzaoğlu: “Meclis canlı yayına geçince daha izlenir oldu, BRTK da toparlandı”

CTP Milletvekili Bilal Hamzaoğluları, Meclis’in canlı yayına geçince daha çok izlenir olduğunu ve BRTK’nın da toparlandığını söyledi.

BRTK’nın İskele’de şubesi olduğunu ancak nedense görünür olamadıklarını kaydeden Hamzaoğulları, BRT’nin kendilerine yer vermemesini eleştirdi.

Halkın, üreticinin dili olan ve güzel programlar yapılan Diyalog TV’nin kapatılmasıyla ilgili hükümetin tek laf etmediğini söyleyen Hamzaoğulları, Diyalog TV’nin en kısa zamanda yeniden yayına başlamasını umduklarını belirtti.

Hamzaoğluları, 30 milletvekili olan hükümetin şu an genel kurulda sadece milletvekili bulunduğuna işaret ederek, eleştirdi.

İmar planına da değinen Hamzaoğulları, ilgili herkesin farklı bir fikir belirttiğini ve bu kararsızlıkla hükümetin nasıl ülke yöneteceğini bilemediklerini söyledi.

Hamzaoğluları, bakanın dürüstlüğünden şüphe duymadıklarını ancak satılık hayvanlarda numara olmamasını eleştirerek, bu hayvanların numarasız nasıl mezbahaya girdiğini sordu ve bu konuda pek çok soruları olduğunu kaydetti.

Damızlığın sarı, satılıkların da yeşil ve kırmızıyla belirlendiğini ifade ederek, yaşanan olayların ardından konuyla ilgili herkesin fikir beyan ettiğini ve olayın sorumlusunun bile belirlenemediğini söyleyen Hamzaoğluları, kuzuların karşılığı alınmadan verilmesine de inanmadığını kaydetti.

Hamzaoğluları, sistemin sürekliliği için yapılması gerekenler olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın talep ettiğini iddia ettiği sınavlarla ilgili Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan açıklama beklediklerini söyleyen Hamzaoğluları, sözleşmeli öğretmenliğin adaletsizliğe sebep olduğunu ve bu sınav açılmazsa 200 öğretmenin 1 Eylül itibariyle sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacağını anımsattı.

Hamzaoğluları, Büyükkonuk, Mehmetçik ve Sipahi bölgesinde işe alımlarla ilgili eleştirilerde bulundu.