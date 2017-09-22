Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “cinsiyet ayrımcılığı temelinde milli ve dini propaganda içerikli kamplar” ve “bir bakanlık çalışanının sosyal medyada KTOEÖS ve topluma hakaret ettiği” gerekçeleriyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Saat 11.30’da yapılan eylemde söz konusu bakanlık çalışanının sosyal medyada paylaştığı yorumlar “Haddinizi Bilin” başlıklı pankart olarak yer aldı.

EYLEM: “GERİCİ, YOBAZ, İTAATKAR EĞİTİM SİSTEMİ KKTC’DE DE UYGULANMAYA ÇALIŞILIYOR”

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem yaptığı konuşmada, Türkiye’deki gerici, yobaz, itaatkâr eğitim sisteminin yaz okulları, Kuran kursları, kamp, konferans, sempozyum ve panellerle KKTC’de de uygulanmaya çalışıldığını kaydetti.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Çanakkale kampıyla hedeflenenlerle ilgili Bakanlığa sorular yönelttikleri bildiriyi sosyal medyadan da yayımladıklarını, bakanlıkta memur olan bir kişinin bu bildirinin altına hakaret içeren yorumlar yaptığını belirten Eylem, bakanlığa avukat vasıtasıyla bu kişi hakkında gereğinin yapılması talebini 28 Ağustos’ta ilettiklerini, fakat cevap alamadıklarını anlattı.

“SİZ Mİ YÖNETİYORSUNUZ?”

Bakan Berova’ya “Bakanlığı siz mi yönetiyorsunuz?” sorusunu yönelten Eylem, haddini aşan ve Kıbrıs Türk toplumuna hakaret eden bu kişi hakkında gereğinin yapılmasını talep etti.

Eylem, Bakanlık bünyesinde elçiliğin görevlendirdiği 3 memurdan biri olan söz konusu kişi hakkında gereğinin yapılmaması halinde, KTOEÖS’ün gereğini yapacağını açıkladı.

Daha sonra KTOEÖS tarafından hazırlanan basın açıklaması Örgütlenme Sekreteri Ahmet Karaoğulları tarafından okundu.

KTOEÖS’ün eylemine, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) de destek verdi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

HADDİNİZİ BİLİN !

Türkiye'de AKP’nin iktidara gelmesiyle eğitimin içeriğini değiştirme çalışmaları başlatılmıştır. Eğitimin içeriği boşaltılarak, devlet okullarında eğitim alan öğrenciler sistemin köleleri olarak yetiştirilmektedir. AKP bürokratları çocuklarını Amerika'da okutmakta, fakirleştirilen toplumun çocuklarına ise gerici, yobaz, itaatkâr eğitim verilmektedir. Bu kapsamda çıkarılan yasalarla, MEB ile yapılan protokollerin neredeyse tümü Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yapılmakta, ENSAR gibi vakıf, dernek ve onlarca yapı ile birlikte hac-umre yarışmaları, yaz okulları, kuran kursları, kamplar, konferans, sempozyum ve paneller gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de uygulanan söz konusu çalışmalar ülkemizde ilahiyat kolejiyle, din işleri yasasıyla, kuran kurslarıyla kendini göstermektedir. Hedeflenen kapsamda yapılan yarışma, konferans, yaz okulu, ve kamp gibi etkinlikler ilahiyat kolejinde de yapılmaktadır. Ancak geçtiğimiz yaz toplum mühendisliği hedefiyle tasarlanan ve bu sistemin bir parçası olan, cinsiyet ayırımcılığı temelinde düzenlenmiş, milli, dini ve AKP propagandası ile katılımcıların kültürlenmesini hedefleyen Çanakkale kampına tüm okullarımızdan 5 binin üzerinde öğrenci dahil edilmeye çalışılmıştır.

Sendikamız, düzenlenen bu kampla hedeflenenlere işaret etmek için bakanlığa sorular yönelttiği bir bildiri hazırlamış ve bu bildirisini sosyal medyada da paylaşmıştır. Bakanlıkta, genel orta öğretim dairesinde proje koordinatörü olarak çalışan Ankara'nın memuru ise haddini aşarak söz konusu bildirimizle ilgili sosyal medyada bizlere hakaret etme cüretini göstermiştir. Bakanlığa, avukatımız aracığıyla bu şahısla ilgili gereğinin yapılması talebimizi 25.08.2017 tarihinde iletmemize rağmen bugüne kadar hiçbir adım atılmamış, dilekçemize yanıt verilmemiştir.

Okullarda yaşanan sıkıntılarla ilgili yaptığı soruşturmaların gereğini yapmayıp çözümsüz bırakmayı ve örtbas edip adam kayırmayı ve yapılması için yazılan dilekçelere cevap vermemeyi, yani yasa dışılığı alışkanlık haline getirmiş eğitim bakanına soruyoruz:

Bakanlığı Siz mi Yönetiyorsunuz?

Eğer siz yönetiyorsanız, haddini aşan, bizlere ve tüm toplumumuza hakaret eden bu şahsı derhal geldiği yere, yani elçiliğe iade ediniz!

Bir kez daha tekrar ediyoruz ki, bakanlık bünyesinde elçiliğin görevlendirdiği üç memurdan biri olan söz konusu bu şahısla ilgili gerekeni yapmazsanız, ya da kendisine eğitim bakanlığıyla ilgili herhangi bir görevlendirme verirseniz gereğini BİZ YAPACAĞIZ!

Selma EYLEM

Başkan

Yönetim Kurulu (a.)