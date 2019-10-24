Güzelyurt'ta bir evin üstüne ağaç düştü

Güzelyurt’ta dün akşam saatlerinde başlayan yağış ve kuvvetli rüzgar, bölge halkına zorlu anlar yaşattı. Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’ndan alınan bilgiye göre, fırtına ağaçların kopmasına neden olurken, bir ağacın elektrik hatlarının üzerine devrilmesi ile kesinti yaşandı. Orakçıoğlu, ilgili ekiplerin çalışmasıyla sıkıntıların giderildiğini ve şu anda elektrik olduğunu kaydetti. Ağaç dallarındaki kopmalar ise, yollara ve bir evin üzerine savrulmasıyla, endişeye neden oldu.

Güzelyurt'ta dün gece etkili olan fırtına nedeniyle kopan ağaç bir evin üzerine düştü. Evlerinin üzerine ağaç düşen aile korku dolu anlar yaşadı. Dün geceden bu yana 'yardım' beklediklerin ifade eden aile, bölgedeki evlerin de su dolduğunu belirtti.

Fotoğraflar: Salih Gülmez