Güzelyurt- Lefke su projesi için ihale

2 Mart 2016’da Ömer Kalyoncu’nun Başbakan olduğu dönemde Türkiye’den gelen suyun temini ve yönetimine ilişkin imzalanan anlaşmada, ihalelerin KKTC’de açılması gerekirken, geçen süre içerisinde UBP-DP Hükümetinin KKTC’de ihaleye çıkmaması nedeniyle, 11 Aralık 2017’de Ankara’da ihaleye çıkıldı.

Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkılan ihalenin, 2018 Mart ayı içerisinde sonuçlanmasının ön görüldüğü öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, anlaşmaya göre ihalenin KKTC’de açılması gerektiğini ancak bir önceki UBP-DP hükümetinin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği için ihalenin Türkiye’de açıldığını söyledi.

Didem MENTEŞ

KKTC Atık Su ve İçme Suyu Altyapı Proje Yapımı kapsamında, Güzelyurt ve Lefke belediyelerinin içme suyu şebeke hatlarının yapılması, atık sular ve yağmur sularının toplanması ve arıtılmasına yönelik alt yapı tesis projesi için Ankara’da ihaleye çıkıldı.

2 Mart 2016’da Ömer Kalyoncu’nun Başbakan olduğu dönemde Türkiye’den gelen suyun temini ve yönetimine ilişkin imzalanan anlaşmada, ihalelerin KKTC’de açılması gerekirken, geçen süre içerisinde UBP-DP Hükümetinin KKTC’de ihaleye çıkmaması nedeniyle, 11 Aralık 2017’de Ankara’da ihaleye çıkıldı. Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkılan ihalenin, 2018 Mart ayı içerisinde sonuçlanmasının ön görüldüğü öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, anlaşmaya göre ihalenin KKTC’de açılması gerektiğini ancak bir önceki UBP-DP hükümetinin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği için ihalenin Türkiye’de açıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Su Komitesi Başkanı Bektaş da ihalenin bir önceki hükümet döneminde açılmadığı için 11 Aralık 2017’de Ankara’da açıldığını belirterek, Mart ayında ihalenin sonuçlanabileceğine dair duyum aldığını aktardı.



Şahali: “Bir önceki hükümet yükümlülüğü yerine getirmedi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye ile imzalanan “KKTC Atık Su Ve İçme Suyu Altyapı Proje Yapımı 1. Kısım” anlaşmasında bir önceki UBP-DP hükümetinin üzerine düşeni yapmadığını vurguladı. Şahali, “En başta proje tasarlanırken o bölgeye içme suyu verilmesi öngörülemedi. Sonra Lefke bölgesinin de kapsam dahiline alınması kararlaştırıldı. Dolayısıyla geçiş döneminde dikkate alarak değerlendirilmesinde bir sakınca yoktur. Sakınca 2 Mart 2016 tarihli anlaşmada atık ve yağmur sularıyla ilgili projelendirmenin ve belediye sınırları dahilindeki projelendirmenin KKTC tarafından yapılmasını öngörürdü. KKTC Devleti nezdinde bir çalışma yapılmadı, Mimar Mühendisler Odası Birliği sadece yetki üstlenip çalışma yürüttü ancak devlet nezdinde bir çalışama olarak yürütülmedi bu yüzden geçiş döneminde yapılacak işlerin arasına atık ve yağmur suyu eklenmiş oldu. Hepsinin birlikte projelendirilmesi mümkündür. Halihazırda o bölgeyle ilgili bir çalışma yapılmadıydı diğer taraflar için de KKTC atık ve yağmur suyu için de bir çalışma yapmadı ve o şekilde Türkiye’de ihale edildi. KKTC’nin zafiyeti Türkiye’nin yapacağı taahhüt etiği işlerle birlikte giderilmiş oluyor” dedi.

Yaklaşık olarak 2 yıllık gecikme olduğunu belirten Şahali, “teorik olarak önümüzdeki yıl içerisinde tarım suyunun bölgelere ulaştırılması mümkün olabilecekken, yerel su kaynaklarımızın daha iyi bir duruma getirilmesi söz konusu olabilecekken bugünden itibaren 3- 4 yıllık zaman kaybı söz konusu olacak” dedi.

“Yeni hükümet olarak hummalı bir gayret içerisindeyiz”

Tarımsal amaçlı suyun kullanımıyla alakalı projenin Türkiye tarafından hazırlandığını belirten Şahali, “2 Mart 2016 tarihli uluslararası anlaşmanın bize yüklediği yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirme konusunda çalışıyoruz” dedi.

Yeni hükümetle birlikte görevi devraldıklarını hatırlatan Şahali, hem günü yakalamak hem de bundan sonraki süreçte takvime uygun hareket etme konusunda hummalı bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Şahali, Türkiye’nin KKTC’ye düşen sorumlulukları yerine getirme gayretinde hareket ettiğini de aktardı. Geçitköy Barajı’nda şu anda %90 doluluk oranın söz konusu olduğunu belirten Şahali, Anamur’dan KKTC’ye gelen suyun doğal cazibeyle geldiğini ve kısılabilir olmadığına dikkat çekti. “Bir miktarı baraja aktarılıyor, bir miktarı maalesef denize deşarj ediliyor” diyen Şahali, Lefke bölgesinin içme ve kullanma suyu bakımında bu projeye bağlı bir bölge olarak en başından değerlendirilmediğini, geçiş döneminde Lefke bölgesi için atık ve yağmur suyunun projelendirildiğini aktardı.

Şahali, içme ve kullanma suyunun ülkenin bütününe ulaşsın prensibinin doğru olduğunu ama KKTC’nin çalışma temposundan uzak olduğunu vurgulayarak, “en son mutabakata bağlı olarak ülkenin tamamına Türkiye’den gelen suyun içme ve kullanma amaçlı olarak ulaştırılması karar altına alındı” dedi.