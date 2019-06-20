Gününüze sağlık katan adımlar

Dilara Topcan

Her gününüze daha fazla sağlık katmak ve sağlığınıza yatırımınızı artırarak onu daha da güçlendirmek ister misiniz? Gelin hep birlikte bu konuda yapabileceklerinizi aşağıya listeleyelim…

1)Yemekleri yağlı pişiriyorsanız yemeklere ilave ettiğiniz yağ miktarını yarı yarıya azaltın.

2)Su tüketiminizi iyice gözlemleyin. Dün kaç bardak su tükettiniz? Bugün dünkü su tüketiminizden en az 2 bardak daha fazla su tüketin…

3)Beyaz un, tuz ve beyaz şeker… Bu 3 beyazla aranız hayli haşır neşir mi? Bugünden itibaren bu üç beyazla aranıza en azından gün aşırı mesafe koymaya başlayın…

4)Bedeninizi hayli hareketsiz mi bırakıyorsunuz? Bugün en azından yarım saatlik bir egzersiz ya da yürüyüş programını hayatınıza dahil edin…

5)Meyve tüketiminiz hayli az mı? Bugün ara öğünlerde meyve tüketmeye başlayın…

6)Özellikle sindirim güçlüğünüz varsa ve genel olarak beslenme biçiminizdeki dengesizlikler nedeniyle bu sorunla karşılaşıyorsanız, bugün kefiri de hayatınıza katmayı deneyebilirsiniz…

7)Öğle ya da akşam yemeklerinizde tokluk hissine bir türlü erişemiyorsanız tabağınızda sebze yemeği ve salataya iki kat daha fazla yer açmayı deneyin…

8)Uykudan en az 2 saat önce yeme içmeyi durdurun…

9)Yüksek tansiyon probleminiz ya da böbrek ile ilgili ciddi bir rahatsızlığınız yoksa ve gün içerisinde bolca terliyorsanız, günde bir ya da iki şişe maden suyu da tüketerek vücudunuza mineral takviyesi yapabilirsiniz.

10)Nefes egzersizleri, meditasyon ya da kendinizi zihnen dingin hissedeceğiniz bir aktiviteyi yaşamınıza en az 10 dakika bile olsa katmayı deneyin…

11)Sağlığınız adına hedefinizde olan adımları boş bir kağıda yazın ve kağıdınızı buzdolabının üzerine asın. Böylelikle sık sık hedeflerinizi hatırlar ve kendinizi motive etme imkanınızı da hayli artırabilirsiniz.

12)Gereksiz yere yiyecek tüketmekten, tok olmanıza rağmen yaptığınız atıştırmalıklardan bugün uzak durmayı deneyin.

13)İçeriğinde katkı maddesi bulunan, yapay olan her türlü üründen uzak durun. Asitli içecekler, hazır bulyonlar, cipsler, çikolatalar, hazır dondurmalar, kısacası ürün paketinin içerikler kısmında yazan ve neredeyse hiçbirini anlamadığınız bütün katkı maddeleriyle dolu ürünlerden uzak durun.

14)Hayvansal gıdalara hayli ağırlık verdiğiniz bir beslenme programınız varsa bugünden itibaren tükettiğiniz miktarları yarı yarıya azaltmaya başlayın.

15)Kuru baklagiller gibi bitkisel kaynaklı protein içerikli gıdalara sofranızda daha fazla yer açın…

16)Sofradan aşırı tokluk hissiyle değil, normal bir tokluk hissiyle, bedenen rahat bir vaziyette kalkın.

17)Yemeklerinizi sofrada, mümkünse bir şeyler seyretmeden tüketin. Bu sayede gereğinden fazla besin tüketiminden de kaçınmış olursunuz.

18)Uzun zamandır genel sağlık kontrollerinizi yaptırmamışsanız da bugün ya da yarın doktorunuzdan randevu alarak kendinize doğru bu konuda da adımınızı atın…

Hepimiz için sağlık ve güzelliklerle dolu bir gün olsun. Neşeyle kalın…