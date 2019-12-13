Güneye geçti, tutuklandı

Kıbrıs’ın güneyine geçip, sonrasında ‘yasal giriş’ yapmaya çalışan zanlı İ.I. ve ona yardım ettiği iddia edilen E.Ö. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 30 Kasım 2019 tarihinde zanlı İ.I.’nın zanlı E.Ö.’in teşvik ve yardımıyla Kıbrıs’ın güneyine gittiğini belirtti. Polis, zanlı İ.I.’ın Beyarmudu geçiş noktasından yasal olarak geçiş yapmak isteyip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı İ.I.’nın gönüllü ifade verip, Almanya’ya gidebilmek için zanlı E.Ö. ve aranan bir kişinin yardımıyla güneye geçtiğini itiraf ettiğini aktardı.

Polis, zanlı İ.I.’nın TC vatandaşı ve turist, zanlı E.Ö.’nün ise 20 sabıkası olduğun belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.