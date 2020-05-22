Politis, dünkü günün odağında kuaförlerin, berberlerin, güzellik salonlarının bulunduğunu yazdı. Kıbrıslıların, erkek ve kadınların ilk gün, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından, “insana benzemeyi” tercih ettiğini yazan gazete, bir çok kişinin kesik ve boyanmış saçlarla fotoğraflar paylaştığını belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılması süreci çerçevesinde, dün, sıcak havanın Kıbrıslı Rumları dışarı çıkma hakkından alıkoymadığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güneydeki Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan dışarı çıkmak için cep telefonuyla mesaj gönderilmesi uygulamasının dün itibarıyla sona erdiğini, bununla birlikte kuaförlerin, berberlerin, güzellik merkezlerinin, dövme salonlarının da açıldığını yazdılar.

Haberi manşetten “Ve Hayat Maske ve Dezenfektanla Devam Ediyor-Karantinadan Çıkma Prömiyerinde Rahatlama ve Tereddüt” başlıklarını kullanırken iç sayfada “Back to Life, Back to Reality” başlığını kullandı.

Gazete dünkü günün odağında kuaförlerin, berberlerin, güzellik salonlarının bulunduğunu yazdı.

Kıbrıslıların, erkek ve kadınların ilk gün, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından, “insana benzemeyi” tercih ettiğini yazan gazete, birçok kişinin kesik ve boyanmış saçlarla fotoğraflar paylaştığını belirtti.

Sıcak havayla birlikte iç mekanlarda oturma yasağının, bir kimsenin kafe veya yemek için bir yere gitmesi caydırıcı etken olduğunu belirten gazete ancak geceleyin, dış mekanlarda oturma olanağı nedeniyle hareketliliğin arttığını yazdı.

Gazete kendi gözlemlerine dayanarak maskenin birçok kişi tarafından takıldığını bununla birlikte maske takmayan grupların da bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete haberi destekleyen fotoğraflara da yer verdi.

Alithia gazetesi haberi “Özgürlüğün İlk Günü-Sanki Kutlama Noel Gibiydi” başlıklarıyla aktarırken, bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ikinci aşamasının dün başlamasıyla birlikte herkesin yüzünde bir sevincin bulunduğunu belirtti.

Gazete dün itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de sıralara döndüğünü yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta bulunan 6 bin eğlence merkezinden, 2 bin tanesi dün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Gazete haberinde, yarın itibarıyla plajların ve ibadet alanlarının da açılacağını anımsattı.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Kafeler ve Restoranlar Şehirleri Canlandırdı” başlığıyla aktardı.



Anastasiadis ailesiyle birlikte dışarıda yemek yedi

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı NikosAnastasiadis’in, dün akşam Lefkoşa’nın güneyinde surlar içi bölgesindeki bir tavernanın bahçesinde ailesiyle birlikte yemek yediğini yazdı.

Habere göre Anastasidis “güvenli mutlu özgürlük” mesajı verdi.



Karantina döneminde 16,1 milyon sms onaylandı

Alithia gazetesi Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta 26 Mart-20 Mayıs dönemini kapsayan karantina sürecinde, toplam 16.1 milyon SMS mesajının onaylandığını yazdı.

Gazete bu mesajların dışarıya çıkma izni için atıldığını da anımsattı.



Prodromu “ateşler yaktı”

Öte yandan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’nın, engelli çocukların, diğer çocuklar gibi, okullara dönmemesi yönünde almış olduğu kararın tepkilere neden olduğunu yazdı.

Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun tepkilere ise bu kararın uzmanların vurgulamaları temelinde alındığına dair açıklama yaptığını yazan gazete epidemiyoloji grubunun ise hiçbir zaman kendilerinden bu konuda görüş istenmediğini dile getirdiğini belirtti.

Gazete ailelerin, partilerin ve diğer yetkililerin, dün itibarıyla bu karara yoğun tepki gösterdiklerini yazdı.



