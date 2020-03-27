Güneyde ekonomiyi korumaya yönelik iki plan

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, Coronavirüs (Covid-19) salgını süresince çalışanların işlerinde kalması ve işletmelerin iflasını önlemelerine yardımcı olacak 2 plan açıkladı.



Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanı Konstantinos Petrides’in sunduğu iki plan Perşembe günü Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.



Petrides, birinci planın 9 ay süre ile veya Aralık 2020’ye kadar borç ödemelerinin geçici olarak durdurulmasını öngördüğünü, ikinci planın da bankalara düşük borç faizi uygulamaları ve faiz oranlarının bir bölümü için 2 milyar Euro'ya kadar devlet garantisi vereceğini söyledi.



Petrides, planları “cesur” olarak niteledi; piyasayı bankacılık sistemi için değil bankacılık sistemi yoluyla destekleyeceklerini belirtti.



Kıbrıs Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Konstantinos Herodotou da, 2 planın bankaları koruduğunu ve kendilerinden, daha fazla tedbirler planlayan Merkez Bankası’na alacakları tedbirlerle nasıl devam edeceklerini bildirmelerini istedi.



Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanı, büyük ekonomik sıkıntılar karşısında, ağır ve uzun bir krizin önlenmesi, daha hızlı iyileşmeye olanak sağlayacak, kamu maliyesi üzerinde büyük etkileri olacak cesur mali tedbirler gerektiğini vurguladı.



Hükümetin siyasi partilerle görüşmesinin ardından iki planın cuma günü Parlamento’da onaylanması bekleniyor.



Konstantinos Petrides, Maliye Bakanlığı’nın, Kıbrıs Merkez Bankası ile işbirliği halinde hem parasal hem mali araçları, olabilecek en iyi şekilde birleştirmede tam bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalıştıklarını duyurdu.