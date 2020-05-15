Güneyde çalışan işçiler eylemde
Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve geçiş noktalarındaki uygulama nedeniyle işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler, Kermiya Geçiş Noktası’nda eylem yapıyor
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Kıbrıs’ın güneyinde çalışan ve geçiş noktalarındaki uygulama nedeniyle işlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler, Kermiya Geçiş Noktası’nda eylem yapıyor.
Geçiş noktasında toplanan onlarca kişi 'İşimize dönmek istiyoruz' diye slogan atıyor, alkışlarla uygulamayı protesto ediyor.
"İşçilerin birliği kapıları açacak' diye bağıran eylemciler, araçlarını yola bıraktı, geçiş noktası önünde toplandı
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