Güneyde 2061 test, 1 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2.061 test yapıldı - 1 yeni vaka tespit edildi

Yeni COVID-19 vakaları Kıbrıs’ın güneyinde yatay seyrini korudu, son 24 saatte 2.061 laboratuvar testi sonucu 1 yeni SARS-CoV-2 vakası tespit edildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, 1 yeni Covid-19 pozitif de belirlenmiş vakaların takibi sonucu ortaya çıktı.

Güneyde yoğun PCR test programı sürdürülürken, geçmiş vakaların temaslarına yönelik 115 test yapıldı, 1 vaka belirlendi. Aynı zamanda, kuaförler, berberler ve güzellik salonlarında 541, okullarda 886, perakende ve inşaat şirketlerinde 4 test yapıldı, olumsuz bir sonuca rastlanmadı.

Ülkeye geri dönen yurttaşlara yönelik yapılan 147 testten de vaka saptanmadığı belirtildi. Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla 122, Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 135, özel laboratuvarlarda 111 test yapıldı. Mevcut verilere dayanarak, adanın güneyinde toplam olumlu vaka sayısı 944 olarak Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına geçti.

Hastaların durumu Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 3 kişi tedavi ediliyor. Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde de üç hastanın tedavisi sürüyor.