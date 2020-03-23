Güneyde 2 vaka daha!

Güney Kıbrıs’taki Coronavirüs vaka sayısı 97’ye ulaştı.

Güneydeki haber kaynakları, en son dün akşam 95 olarak açıklanan coronavirüs vaka sayısının, bugün teyit edilen 2 vakayla birlikte 97’ye yükseldiğini bildirdi.

Haberlerde, teyit edilen vakalardan 1’inin Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyolojik Gözetim Birimi doktorlarıyla temas eden ve hepsinin ev karantinasına alınmasına neden olan Limasol’daki mikrobiyoloji doktoru olduğu belirtildi.

Epidemiyolojik Gözetim Birimi doktorlarından 3’üne test yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı, geriye kalanların sonuçlarının ise gün içerisinde belli olacağı ifade edildi.