Güneyde 2 kişi daha hayatını kaybetti

Kıbrıs'ın güneyinde coronavirüsten dolayı 2 kişi daha hayatını kaybetti. 8 yeni vaka açıklandı.

Kıbrıs'ın güneyinde Corona virüs nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi, 8 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerden birinin Baf Hastanesi'nde tedavisi devam eden 65 yaşındaki erkek bir hasta, diğerinin ise Lefkoşa Hastanesi'nde tedavi altındaki 58 yaşındaki bir erkek hasta olduğu belirtildi.

58 yaşındaki kişinin Kıbrıslı Rum bir pilot, 68 yaşındaki kişinin ise İngiliz olduğu açıklandı.

Kıbrıs'ın güneyinde toplam hasta sayısı 124'e yükseldi.