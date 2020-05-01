Güneyde 2.427 test, 7 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde bugün 2,427 test gerçekleşti, 7 yeni vaka belirlendi. Güneyindeki vaka sayısı böylece 857 oldu.

Bugün belirlenen pozitif vakaların ikisinin yurtdışından adaya dönen, dördünün ise test olmak için başvuran kişiler olduğu açıklandı. Bir kişinin de devletin ön saflarda çalışan 20.0000 kişiye test programı kapsamında belirlendiği aktarıldı.

Güneydeki Mağusa Genel Hastanesi’nde 13 kişinin tedavisinin sürdüğü, bunlardan birinin ise yoğun bakım sevisinde olduğu bildirildi.

4 kişinin entübe olduğu, bunlardan birinin Limasol Genel Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde diğer üçünün de Lefkoşa Genel Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü aktarıldı. Lefkoşa Genel Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde ayrıca 2 kişinin daha tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Yoğun bakım servislerinde yatan hastaların tümünün durumunun kritik ancak stabil olduğu aktarıldı.

Referans hastanesinin dışındaki tüm hastanelerde ise ayrı servislerde 5 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğü bir kişinin de bugün Mağusa Hastanesi’nden taburcu olduğu bildirildi.