Gönyeli’de 33 yaşındaki Yumuşak evinde ölü bulundu
Gönyeli’de sakin Abdurrahman Yumuşak (E-33) dün evinde ölü bulundu.
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Gönyeli’de sakin Abdurrahman Yumuşak (E-33) dün evinde ölü bulundu. Polis, konuyla ilgili açıklamasında, Yumuşak’ın kendi yaşamına son verdiğini belirtti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Önce darp etti, sonra bıçakladı
Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı’nda dün A.T.(E-36), tartıştığı Ertuğrul Murat Çobanoğlu’nu dökme kurşun ağırlıkla ciddi şekilde darp etti, ardından da bıçakla sağ diz kısmından yaraladı.
Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
Güzelyurt’ta limon hırsızlığı
Güzelyurt’ta dün H.B.’nin (E-27), Bülent Noburdalı’nın sorumluluğunda bulunan limon bahçesinden 24 kilo limon çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
81 yaşındaki Hayriye Ucuz hayatını kaybetti
Lefkoşa’da sakin 81 yaşındaki Hayriye Ucuz, dün ikametgahında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
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