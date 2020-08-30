Gönyeli Belediyesi'nden personeline teşekkür

Gönyeli Belediyesi, küresel salgın Covid-19 karantina günlerinde görev yapan ve zor bir sürecin aşılmasında ciddi özveri gösteren tüm personel için bir teşekkür etkinliği düzenledi.



Karantina günlerinde canla başla çalışarak temizlikten destek programına kadar bir çok alanda yaşamsal bir sorumluluk üstlenen Gönyeli Belediyesi personeli, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli tarafından kutlandı.



Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, personelin Covid-19 Koruma ve Destek Programı kapsamında gerek fiziki gerekse evinden hizmet vererek belediyecilik adına ciddi bir emek sarf ettiğini söyledi.



Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda hijyen ve mesafe kurallarına tam uyumla düzenlenen etkinlikte başkan Benli bir konuşma yaptı.



Benli, 2000’li yıllarda pandeminin ne olduğunu öğrendiklerini söyledi, insanlığın küresel ölçekte çok ciddi bir sorun yaşadığını belirtti. Benli, pandeminin kolay kolay atlatılacak gibi görülmediğini anımsattı, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu zor koşullarda insanlığa hizmet etmek bir onurdur. Pandemi günlerinde hepimiz toplum olarak çok gerildik ve korktuk. Bakanlar Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü kararlarına harfiyen uyduk. Belediyemizi de kapattık. Belediye çalışanlarımızı hastalıktan korumak istiyorduk. Dedik ki bırakın çalışmayı ve evinize kapanın. Bu çalışanımızın korunmasına yönelikti. Çok zorunlu olan alanlarda devam ettik. Belediye binamızı kapattık ancak hizmeti durdurmadık” dedi.





“Gelebilen herkes koşup geldi”



Benli, veznesini kapatan tek belediyenin Gönyeli Belediyesi olduğuna vurgu yaparak, bir süre sonra vermek zorunda oldukları hizmetleri yeniden sunmaya başladıklarını söyledi.



Yaşlıların ihtiyaçları, temel gıda yardımları gibi hizmetlerin belediye teşkilatını yeniden dizayn ederek yapıldığını ifade eden Benli, “Belediyemizdeki takım arkadaşlarımıza ‘gelin çalışacağız’ dediğimizde bizi duygulandıran bir tablo ile karşılaştık. Gelebilen herkes koşup geldi. Başta sağlık ve hijyeni düzenleyen çalışanlar olarak kendilerini de koruyarak birçok hizmet verdik” diye konuştu.





“Gönyeli Belediyesi sistematik ve bilinçli mücadele verdi”



Benli konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gönyeli Belediyesi’nin Covid-19 ile bilinçli ve sistematik mücadelesi ülkede konuşuldu. Bu çalışanlarımızın bir teşekkürü hak ettiklerini düşündük.”





“Belgesel yapıldı”

Benli, personelin mücadelesini bir belgesel haline getirdiklerini de ifade ederek, hizmet veren personelin hatıralarını kaydetmek istediklerini söyledi. Benli, “Gerek fedakarlık, gerek detayı itibarıyla bu mücadele bir örnektir. Avrupa Konseyi’nde belediyelerin birbirinden örnek alıp faydalanmaları üzerine örnek projeler sunulur. Bizler bunu örnek proje olarak sunmak istedik. Bu çalışmalara katılanları takdir ettiğimizi ifade etmek istedik. Bir kere daha gurur duyduk. 142 insan arazide, evinden, oturduğu yerden olsun bu çalışmalara katıldı. Kendi adıma, yöneticilerimiz adına ve Gönyeli halkı adına teşekkür ve şükranlarımı sizlere ifade ederim. Önümüzde yine zor günler görünüyor ama biz bu yükün altından kalkacağımıza inanıyoruz” ifadeleri ile sözlerini tamamladı.