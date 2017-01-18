Girne’de, uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran iki kişi ve olaylarla bağlantısı bulunan bir kişi tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de, M.K.’nin (E-31) tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ikisi metal 3 alet, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve 2 sarma sigara kâğıdı bulundu.



Öte yandan E.A.D.’nin (E-28) ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 metal öğütücü, 1 metal kutu, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan bir cam nargile, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik şeffaf öğütücü ve bir uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak, emare olarak alındı.



Bahse konu şahıslar ve her iki olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.K. (E-25) tutuklandı.



İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

İskele Polis Müdürlüğü dün sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.



Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane ve bet ofisleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 208 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen toplam 13 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.



MORMENEKŞE’DE YANGIN

Mormenekşe’de Ağıllar bölgesinde, Halil Dalka’ya ait tek odalı ağıl evinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın çıktı.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, oda içerisinde bulunan bir ahşap yatak ve şiltesi, bir televizyon, bir yemek masası, 4 plastik sandalye, bir gaz ocağı ve çeşitli mutfak eşyaları tamamen yandı.



Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.





