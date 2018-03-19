"Girne'de ek ünite atık su sorununu çözmez"

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) turistik kent Girne’nin yürürlüğe konulmasında çok geç kalınmış imar planının uzun yıllar eksikliği nedeniyle günümüzde çözümlenmesi kolay olmayan sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.



ÇMO Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, yıllar boyunca siyasi rant ve sürdürülemeyen ekonomik gelişim uğruna çıkarılan, değiştirilen ve delinen çeşitli emirnamelerin açılan yaraların derinleşmesine yol açtığı, düzensiz yapılaşmanın bir neticesi olarak, artan nüfusa hizmet veremeyen yetersiz altyapı sorununun Girne’nin en önemli sorunları olduğu kaydedildi.



“ATIK SUYUN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ DENİZE DEŞARJ EDİLİYOR”



Kapasitesi şu an yetersiz Atık Su Arıtma Tesisi’nin altyapı sorunlarının ÇMO’ya göre en önemli sorunlar olduğu belirtilen açıklamada, tesise gelen atık suyun önemli bir oranının ham olarak deniz deşarjı ile Girne’nin en önemli değeri olan kıyı şeridine deşarj edildiği kaydedildi.



“SORUNUN BÜTÜNLÜKLÜ ÇÖZÜMÜ İÇİN MASTER PLANI YOK”



Konunun en yetkili muhatabı Girne Belediyesi ve Merkezi Hükümetin, bu sorunu göz ardı etmeye veya yeterli seviyede ilgi göstermemeye devam ettiği savunulan açıklamada, Girne ve kıyı şeridinin atık su sorununun bütünlüklü çözümüyle ilgili somut bir master planının mevcut olmadığı iddia edildi.



Yıllardır bir çevre mühendisi istihdamı gerçekleştirmeyen belediye yönetiminin, sorunun bütünlüklü çözümüne yönelik çalışmalar yerine, palyatif projelere yöneldiği kaydedilen ÇMO Yönetim Kurulu açıklamasında, “Girne – Çatalköy İmar Planı çalışmalarında yeni kentsel atık su arıtma tesisi için arazi ayrılmışken, kentin içerisinde bu maksatla kullanılabilecek askeri araziler mevcutken ve arıtma tesisinin kapasite artışıyla ilgili kapsamlı çözüm hedeflenmesi gerekirken, tesise gelen atık suyun sadece fiziksel arıtımını sağlayacak bir ek ünite için ihale süreci başlatıldığı bilgisi edindik” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:



“Bildiğimiz kadarıyla projenin ön ÇED raporu mevcut değildir. Şartnamede tesisin sağlayacağı performans ile ilgili koşullar, giriş ve çıkış atık su kalitesi ile ilgili kriterler detaylandırılmamıştır. Projenin yapılacağı alan, yani mevcut atık su arıtma tesisi, yerleşim bölgelerinin ortasında kaldığı için alan Girne Çatalköy imar planında rekreasyon alanı olarak ayrılmıştır.



Avrupa Birliği (AB) direktifleri ve çağdaş normlar gereği ikincil arıtma yapılmadığı takdirde denize deşarj yapılması uygun değildir. Hatta Avrupa Birliği ülkelerinde artık ileri arıtma sistemleri kullanılmakta ve arıtılmış su ve fazla çamurun yeniden kullanılması teşvik edilmektedir.



Çevre Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesi’nin AB’ye uyum çalışmaları kapsamında bu doğrultuda taslak bir tüzük hazırladığı da bilgimizdedir.



Atık su arıtımı çevre mühendisliğinin uzmanlık alanıdır. ÇMO olarak, Girne kentimizin öncelikle yerel yönetimi tarafından önemsenmesini, mevcut sorunlarına makam sevdası veya siyasi çıkarlar için göstermelik değil, etkili ve kalıcı çözümler üretilmesini, bu çözümler üretilirken de yerel mühendis kadrolarından faydalanılmasını talep ederiz.”

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