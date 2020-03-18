Girne'de bir işyeri yandı

Girne'de dün saat 11.00 sıralarında 'Milano' isimli işyerinde elektrik panosuna, aşırı elektrik yüklenme sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın sonucu elektrik panosu, 1 adet 3 faz elektrik sayacı, 3 adet 1 faz elektrik sayacı ve muhtelif elektrik kabloları tamamen yandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.