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Girne'de bir işyeri yandı

Girne'de bir işyeri yandı

Girne'de dün saat 11.00 sıralarında 'Milano' isimli işyerinde elektrik panosuna, aşırı elektrik yüklenme sonucu yangın meydana geldi.

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Girne'de dün saat 11.00 sıralarında 'Milano' isimli işyerinde elektrik panosuna, aşırı elektrik yüklenme sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın sonucu elektrik panosu, 1 adet 3 faz elektrik sayacı, 3 adet 1 faz elektrik sayacı ve muhtelif elektrik kabloları tamamen yandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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