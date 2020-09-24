Girne’de 3 işletmeye kapatma yazısı verildi

Girne Belediyesi, Sağlık Bakanlığı İle birlikte market, restoran ve kafelerde denetimler gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi Sağlık Bölümünden yapılan açıklamaya göre, yapılan denetimlerde, işletme izni, sağlık karnesi, genel hijyen konularındaki kontroller yapılmış, eksikliklerinden dolayı 3 işletmeye kapatma yazısı verildiği kaydedilirken,1 işletmenin de gıda ürünlerine el konulduğu belirtildi. Yetkililer, takip kontrolleri yine Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ekipleri tarafından yapılmak üzere, tüm işletmelere, ortalama 8 günlük süreler verildiğini açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

“Bugün, Sağlık Bakanlığından yetkili kişilerle birlikte restoran, gıda satışı ve benzeri yerlere ( market- kafe) denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, market ve kafe yetkilileri ile görevli ekiplerimiz, yaşanan bu süreçte ne gibi sıkıntılar çektiklerini, sağlığa uygunluk konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve Covid-19 a karşı nasıl korunabileceklerini irdeledik” diyen Güngördü şöyle devam etti:

“Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine davet eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunarım”.