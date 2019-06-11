Girne'de 2 kız çocuğu kayıp

Girne’de 14 yaşındaki iki kız çocuğu kayıp aranıyor. Polisin verdiği bilgiye göre 9 Haziran Pazar günü evlerinden ayrılan Suna Anna Uçarcan ve Cemile Ceren Hacıoğlu’ndan 2 gündür haber alınamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.