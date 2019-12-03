Girne’de 15 yaşındaki kıza cinsel taciz

Girne’de "bir çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanan A.S. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin zanlının bugün saat 15.30 sıralarında Girne’de bir börekçide 15 yaşındaki kıza, cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis, söz konusu kızın olanları rehber öğretmenine anlattığını, böylece olayın kendilerine bildirildiğini ifade ederek, zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verirken söz alan zanlı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



