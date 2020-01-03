Girne Antik Limanı’na nihayet el atılıyor

Turizm Bakanlığı, ‘sorunlar yumağı’ Antik Liman’da, Tarihi Girne Limanı İyileştirme Projesi için nihayet ihaleye çıktı. YENİDÜZEN’e konuşan Turizm Başkanı Ünal Üstel, “limanın büyük ölçüde değişeceğini” ifade etti, kanalizasyon, su, yol gibi birçok alt ve üst yapıda yenileme yapılacağını söyledi... İyileştirmenin 1 Nisan’a kadar bitmesi hedefleniyor…

Turizm Bakanı Liman’daki çalışmaların ‘gece yarısına kadar’ sürerek kısa zamanda tamamlanacağını söylerken, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü Liman’da belediyenin değil Bakanlığın otoritesinden dert yanıyor… Liman’daki işletmecilerse Şubat ile Mayıs ayları arasının en verimli dönemleri olduğunu işaret ediyor, limanın şantiyeye dönme endişesini belirtiyor…

Dila ŞİMŞEK

Turizm Bakanlığı, ‘sorunlar yumağı’ Antik Liman’da, Tarihi Girne Limanı İyileştirme Projesi için nihayet ihaleye çıktı. YENİDÜZEN’e konuşan Turizm Başkanı Ünal Üstel, limanın büyük ölçüde değişeceğini ifade etti, kanalizasyon, su, yol gibi birçok alt ve üst yapıda yenileme yapılacağını söyledi... 1 Nisan’a kadar bitmesi hedefleniyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Turizm Bakanı Ünal Üstel, ihalede biraz gecikme yaşandığını, ancak çalışmaların büyük kısmının 1 Nisan’a kadar biteceğini söyledi.

Limanın büyük ölçüde değişeceğini ifade eden Üstel, kanalizasyon, su, yol gibi birçok alt ve üst yapıda yenileme yapılacağını kaydetti.

Merkezi İhale Komisyonu, ihale için ayrılmış toplam ‘tahmini değer’ 8 Milyon 148 Bin 657 TL olduğunu kaydetti. Verilecek tekliflerin KDV fiyatı eklenmemiş haliyle olduğu vurgulandı. Tekliflerin en geç 29 Ocak Çarşamba gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.

“Liman 4 ay kapanacak söylentisi doğru değil”

Üstel, çalışmaların gece 12’ye kadar süreceğini, işletmecilerden lokantaların sandalye, masalarının yenilenmesini talep edeceğini, tek tip şemsiye getirileceğini ifade etti.

Üstel, limanın dört ay kapalı kalacağı söylentilerinin doğru olmadığını, çalışmalar yapılırken, kısım kısım ilerlenmesi ve limanın açık kalacağı belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, “Önceki dönemde alınan, limanın belediyeden alınıp Turizm Bakanlığı’na verilmesi yanlış bir karardır. Bunu belediye başkanı olarak söylüyorum, şehrin bir parçasını başka bir otorite kontrol ediyor… Dönemin belediye başkanı da mücadele edip yasal haklarını aramadı” şeklinde konuştu.

Uzun süredir limanda büyük sorunların yaşandığına değinen Güngördü, çalışmalar süresince oradaki işçilerin, çalışanların ve turistlerin iş güvenliğini sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Liman işletmecileri kaygılı…

“Liman şantiyeye dönerse, nasıl geçineceğiz?”

YENİDÜZEN’e konuşan antik liman bölgesindeki işletmeciler, Şubat ile Mayıs ayları arasının en verimli dönemleri olduğunu söyleyerek, endişelerini belirtti. İşletmeciler, limanın şantiye gibi olmasından, malzemelerin geçişi kapatmasından kaygılı olduğunu ifade etti. Bu süreçteki kazançlarının tüm yıla yansıdığını kaydeden işletmeciler, bölgede yüzlerce çalışanın olduğunu ve esnafların zarara uğramasının bu kişilerin ailesini de etkileyeceğini dile getirdi. Zamanlamanın kötü olduğuna inanan işletmeciler, Kasım ile Şubat ayları arasında bu çalışmanın yapılmasının daha doğru olabileceğini savundu.

Turizm Bakanı Üstel: “

“İhalede biraz gecikme yaşadık, ama geceye kadar çalışmalar sürecek”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ihaleye çıkıldığını, Ocak sonuna kadar tekliflerin alınacağını söyledi. İhale sürecinin beklenilenden daha uzun sürdüğüne değinen Üstel, 17 günlük bir gecikme yaşandığını, ancak çalışmanın en azından büyük çoğunluğunun 1 Nisan’da bitirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Çalışmaların esnafı rahatsız etmeden sürdürüleceğini kaydeden Üstel, Girne Belediyesi’yle de ortak hareket edeceklerini belirtti. Limandaki en büyük sorunun kanalizasyon olduğuna değinen Üstel, elektrik, su ve telefonun yer altından verildiğini ve çok fazla problem yaşandığını söyledi. Çalışmalara gece 12’ye kadar devam edilip hızla bitirilmesini amaçladıklarını, lokantaların bulunduğu yerin asfaltının kaldırılıp, limanın dokusuna uygun parke döşeneceğini kaydetti. Tek tip şemsiye modelini getireceklerini ve esnaftan masa sandalyelerin yenilenmesini isteyeceklerini belirten Üstel, “Banka ile görüşerek esnafa en uygun, uzun vadeli bir ödeme kolaylığı sağlayacağız” dedi.

Üstel, ışıklandırmanın da belirlenen kurallar çerçevesinde olacağını, deniz içerisindeki iskelenin yenileneceğini, dünyadaki diğer yat limanları standartlarının baz alınacağını ifade etti. Hava şartlarının iyi olmasının da önemli bir etken olduğuna değinen Üstel, limanda göz önünde bulunan çöp toplama alanının kale arkasına kaldırılacağını, saklanacağını ve görselliğe zarar gelmeyeceğini açıkladı. Üstel, “Fedakarlıklarla çalışan esnaflarımızı cezalandırmayacağız. Girne Belediyesiyle de bir protokol imzaladık ve iki kurumun da görevleri bellidir, işbirliği içerisinde çalışacağız. Böylelikle görev karmaşası da yaşanmayacak” şeklinde konuştu.

Girne Belediyesi Başkan Güngördü:

“Şehrin bir parçasını başka bir otorite kontrol ediyor”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, antik limanın iyileştirilmesine geç bile kalındığını söyleyerek, “Önceki dönemde alınan, limanın belediyeden alınıp Turizm Bakanlığı’na verilmesi yanlış bir karardır. Bunu belediye başkanı olarak söylüyorum, şehrin bir parçasını başka bir otorite kontrol ediyor… Dönemin belediye başkanı da mücadele edip yasal haklarını aramadı” şeklinde konuştu.

Limanın belki de en önemli antik limanlardan birisi olduğuna değinen Güngördü, alt ve üst yapısıyla bölgenin bakıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Su borularının yenilenmesi ve kanalizasyon sorununun çözülmesi gerektiğine işaret eden Güngördü, işletmelerin sorumluluğunda olan masa, sandalye ve şemsiyelerin de önemli olduğunu kaydetti. Bina cephelerinin bakımsızlığının turisti olumsuz etkilediğini dile getiren Güngördü, liman içindeki teknelerin bakımsızlığı ve sandalların batma noktasında olmasının da kötü bir görüntü yarattığını anlattı. Belediyenin bölgedeki sorumluluğunun çöpleri toplamak, işyerlerini denetlemek gibi görevler olduğunu ifade eden Güngördü, yapılacak çalışmada şantiye tekniğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Güngördü, “Proje, limanla uyumlu olmalıdır. Bir güneş açtığında liman cıvıl cıvıl olur, oradaki hem işçilerin, hem çalışanların hem de turistlerin güvenliği açısından iş güvenliğine büyük önem verilmelidir. Limanın yenilenmesi herkes tarafından desteklenir, ancak projenin nasıl yürütüleceği çok önemli. Örneğin oraya yeni taş döşenecekse, malzemenin hepsi bir anda gelemez, yukarıda otoparkta depolanabilir ve ihtiyaç kadar aşağıya götürülebilir… Limanın dört girişi var, bu ana noktaların iyi kontrol edilmesi gerekir. Ancak hendek kazınacaksa, mutlaka kısa bir süreliğine o kısım kapanır. Ancak dört ay tamamen limanın kapanması gibi bir durum söz konusu olamaz” dedi.

Esnafın mağdur olmasını belediyenin de istemediğine değinen Güngördü, Turizm Bakanlığı’na gereken teknik yardımların yapılacağını ifade etti.