Girit üzerinden Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı

Avrupa Ortak Çıkar Projesi kapsamında Girit üzerinden Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısının Aralık 2023’e kadar tamamlanacağı açıklandı.



Kıbrıs Haber Ajansı’na göre proje ‘Avrupa Bağlantı Tesisi’ne sunuldu.

EuroAsia Interconnector, özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Cumhuriyeti Başbakanı’na, ayrıca ilgili bakanlara, Yunanistan’ın Enerji ve Çevre Bakanı Kostis Hatzidakis’e, Kıbrıs Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis’e, son Avrupa Birliği Üyesi enerji ayırımına, Kıbrıs’ta enerji ayırımına son verecek elektrik bağlantısına tam destek ve koordinasyonları için teşekkür etti.

EuroAsia Interconnector basın açıklamasında, deniz altından İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan’a Girit üzerinden elektrik bağlantısı sağlayacak 1208 kilometrelik projenin zamanında uygulanacağını taahhüt etti. (cna)