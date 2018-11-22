Gezdi gezdi yaktı

Karaoğlanoğlu çıkarma plajı yakınlarında bu sabah beyaz renkli salon bir araç alev alev yandı. Bölge trafiğinde ciddi aksamalara neden olan aracın sahibi tarafından ateşe verildiği bildirildi. İsmi açıklanmayan araç sahibi Lapta Polis Karakolu'nda sorgulandı.

Polis Basın Subaylığı, bu sabah Karaoğlanoğlu çıkarma plajı yakınlarında yanan araç ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 35 yaşındaki araç sürücüsü R.G. EG 328 plakalı arabaya yanıcı madde dökerek yaktı. Olayla ilgili ileri soruşturma yürüten polis, ayni kişinin Güzelyurt’ta bir işçi yatı evini ve Gönyeli’de de iki ayrı aracı yanıcı madde dökerek hasara uğrattığı ortaya çıktı.

Polis şu bilgiyi paylaştı: 22.11.2018 tarihinde, saat 07:15 sıralarında, Girne Güzelyurt Anayolu üzeri Karaoğlanoğlu Şehitliği önlerinde, R.I. (E-35) kullanımında bulunan EG 328 plakalı salon araç üzerine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle aracı hasara uğratmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar görmüştür.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın aynı gün saat 05:00 sırlarında, Güzelyurt’ta, Süleymanlar Oto Galeri isimli iş yerine ait olup kendisinin de kalmakta olduğu işçi evi içerisine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattığı ve yine aynı gün saat 05:30 sıralarında Gönyeli’de Bozdağ Sokak üzerinde, toprak alan içerisinde park halinde bulunan Ramy K.F. Alsharif TAGRED 'e ait GU 996 plakalı salon araç ve yanında park halinde bulunan Abdalquader B.A. Awwad BASEMA'ye ait FP 262 plakalı salon araçlar üzerine de yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle hasara uğrattığı tespit etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Kullanılmaz hale gelen araç itfaiye tarafından söndürüüldü.

Ayrıntılar gelecek

Fotoğraflar Meltem Sonay/ sosyal medya