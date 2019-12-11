“Gençlik, spora bütçe ayrılmadı, sözleşmeli artırıldı”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “ülkede yolsuzluk konusunda UBP’nin CTP’ye ders verecek durumda olmadığını” söyledi.

İncirli, çocuk, kadın, engelli, hayvan haklarına değinerek, Meclis’te bu yönde imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulması adına bütçede pay ayrılmadığını belirtti.

Anayasanın ilgili maddesinde devletin park yapma yükümlülüğü olduğunun yer aldığına işaret eden İncirli, özellikle büyük şehirlerde bu tarz kamusal alanların bulunmamasının yarattığı sıkıntılara değindi.

Bütçede kamusal alanlar, Gençlik Dairesi, spor alanları için bütçe ayrılmadığını dile getiren İncirli, bunlara pay ayrılmazken sözleşmeli personele ayrılan payda artış yaşandığını belirtti. İncirli, Lefkoşa’da sanayi bölgesinde su baskınlarının önlenmesi adına Erhürman döneminde hazırlanan projenin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kamu düşmanlığı yaratılmasının doğru olmadığını dile getiren İncirli, kamu reformunun liyakata dayalı bir şekilde hazırlanıp geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İncirli, Şiddete Müdahale Birimlerinin yaygınlaşması ve personelin eğitim alması gerektiğini söyledi.

İncirli, ekonomi politikalarını yoksul insanları güçlendirecek şekilde düzenlenmesi konusuna hassasiyet gösterilmesini istedi.