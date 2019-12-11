“Gençlik Dairesi’ne ayrılan bütçe yetersiz”

Başbakanlık bütçesi konusunda söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun görevler ve sorumluluklarını dile getirdi.

Şahiner, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na ayrılan bütçenin yeterli olmadığını söyledi.

İstatistik Kurumu’na yeterli kalemin ayrılmadığını dile getiren Şahiner, ülke ihtiyaçlarını dikkate alacak kaliteli, güncel, tarafsız istatistikler üretme misyonu ile tasarlanan kurumun daha yolun başında olduğunu belirtti.

Şahiner, turizm ve diğer sektörlerin sekteye uğramasının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini belirterek, sorunlara çözüm getirmek için istatistiki bilginin önemli olduğunu ifade etti.

Şahiner, hangi dönemde hangi üründen ne kadar üretilip tüketildiğini ortaya koyacak bir mekanizma olmaması halinde sadece günün kurtarılabildiğini, kronik sorunlara köklü çözümler bulunamadığını söyledi.

DPÖ’nün görev ve misyonuna değinen Şahiner, bu kurumun devlet yönetimi için hayati önem taşıdığnı ancak kadrosu ve bütçesinin yetersiz olduğunu belirtti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin yapacağı çalışmaların önem arz ettiğini, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Şahiner, ayrılan bütçenin önemli bölümünün personel giderlerine harcanacağını kaydetti. Şahiner, “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor” dedi.

Gençlik Dairesi’ne ayrılan bütçenin yetersizliğine değinen Şahiner, e-devlet alanında yapılacak yatırımların yerel kaynaklarla yapılabilmesini temenni etti.