Gençler işbirliği yaptı, zanlı yakalandı

Pile’de önceki gün yaşanan araba hırsızlığı ve darp olayının aydınlatılmasında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin internet üzerinden sağladığı işbirliğinin etkili olduğu haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre Mitsubishi marka aracını satmak için sosyal medyadaki motor sporları grubunda anlaşan Rum alıcılar ile buluşmak üzere Pile’de alıcı konumundaki kişi ve iki arkadaşı tarafından darp edilerek aracı çalındı.

Bu haberin, sosyal medyadaki grupta yayınlanmasının ardından grup üyesi Kıbrıslı Türk gençlerin kendi aralarında ve Kuzey Kıbrıs polisi ile işbirliği yaparak çalınan aracın ve faillerin saptanmasını sağladığı belirtildi. Darp edilen Kıbrıslı Rum'un kardeşi yine sosyal medyadaki gruptan, olayın aydınlatılmasında katkısı olanlara teşekkür mesajı yayımladı.

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