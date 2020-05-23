Genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Alagadi’de bugün saat 11.30 sıralarında, arkadaşları ile yüzmek için denize giren iki genç, aşırı dalgalı denizde dalgalara kapıldı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre söz konusu şahıslar için Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

SAAT 15.25 Polis, Alagadi -3 mevkiinde yüzmek için denize giren şahıslardan birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız olarak karaya çıkarılan şahsın, 22 yaşında Gözde Nur Binbir isimli şahıs olduğu tespit edildi. Diğer şahısla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

SAAT 14.40 Alagadi'de arama- kurtarma çalışmaları sürüyor... Olay yerinden elde edilen bilgi dalgalara kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer kişi ile ilgili aramanın sürdüğü yönünde. Polis henüz resmi açıklama yapmadı.



Arama çalışmaları için drone gönderildi