Gemikonağı'ndaki kavgada 1 kişi yaralandı

Gemikonağı’nda dün akşam iki kişi, tartıştıkları bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Polis, Ö.Ç.(E-20) ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin, aralarında tartıştıkları Kudkwashe Chinare’ye elleri ve ayaklarıyla vurarak darp ettiğini, ardından kimliği bilinmeyen kişinin tasarrufundaki bıçakla Kudkwashe Chinare’nin her iki bacağını da yüzeysel olarak yaraladı.

Ö.Ç. tutuklanırken polis olaya karışan diğer kişiyi arıyor.

GÜMRÜKSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ

Lefkoşa’da dün polisin yaptığı operasyonda M.C.A.’nın (E-19) tasarrufunda 17 kg, A.K.’nin (E-25) tasarrufunda 20 kg ve D.S.’nin (E-45) tasarrufunda ise 850 gr gümrüğü ödenmemiş nargile tütünü bulundu.

Polis, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatırken, gümrüksüz nargile tütünlerini de emare aldı.