Fransa'da rehine krizi: İki ölü, 12 yaralı

Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı. Operasyonda 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Fransan İçişleri Bakanlığı sözcüsü de 2 kişinin öldürüldüğünü doğruladı.

Saldırganın DAEŞ'li olduğu belirtiliyor. DAEŞ'li teröristin 7 rehineyi serbest bıraktığı belirtildi.

Süpermarkette rehine kalmadığı ancak saldırganın hala içeride olduğu ifade ediliyor. Operasyonu terörle mücadele timleri yönetiyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb Trebes kentine hareket ettiği ifade ediliyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe polislere silahlı saldırı ve rehine olayının terör saldırısına benzediğini söyledi.

Trebes Belediye Başkanı, saldırganın "Allah-ü Ekber, hepinizi öldüreceğim" şeklinde slogan attığını iddia etti.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedildi. Bakanlık, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon düzenlediğini duyurdu.

ÖNCE POLİSLERE ATEŞ AÇTI

DAEŞ'li olduğu iddia edilen silahlı saldırganın süpermarkettekileri rehin almadan önce Carcassonne'de yol kenarındaki polislere ateş ettiği iddia edildi.

Silahlı saldırıda bir polisin omzundan yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ileri sürüldü.

"PARİS SALDIRGANININ SERBEST KALMASINI İSTİYOR"



Fransa'daki rehine olayını gerçekleştiren saldırganın, Fransa'nın başkenti Paris'i Kasım 2015'de kana bulayan Saleh Abduselam'ın serberst bırakılmasını talep ettiği belirtildi.



Paris saldırısının planlayıcısı olduğu Saleh Abduselam ve yanındaki saldırganlar 130 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Saldırganı marketten dışarı çıkartmaya çalışıyorlar

Zanlı, polis kaynaklarına göre önce Carcassonne'da bir araçtan yol kenarındaki 4 polise ateş açtı, polislerden biri yaralandı. Aynı kişi daha sonra da süpermarkete girdi ve içerdeki müşterileri rehin aldı. Polis kaynakları süpermarkette 8 rehinenin bulunduğunu açıkladı. Trebes Belediye Başkanı ise rehinelerin bırakıldığını duyurdu. Polis saldırganı süper marketten çıkarmaya çalışıyor.